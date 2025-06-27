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Что такое рак почки: симптомы, причины и лечение

Автор: «Фраза»
27.06.25 13:55
133
Что такое рак почки: симптомы, причины и лечение

Рак почки – это злокачественное новообразование. Возникает в тканях почки – чаще всего в клетках канальцев, которые участвуют в фильтрации крови и образовании мочи. Наиболее распространенной формой является почечно-клеточная карцинома, составляющая около 90% всех случаев заболевания.

Почки человека – это парные органы, расположенные по обе стороны позвоночника в области поясницы. Каждая из них весит около 150 граммов и защищена жировой капсулой, нижними ребрами и мышцами спины. Их основная функция – фильтрация крови, выведение продуктов метаболизма и регуляция водно-солевого баланса.

Рак почки развивается в результате мутации клеток, которые начинают бесконтрольно делиться, формируя опухоль. Заболевание чаще диагностируется у людей старше 50 лет, при этом мужчины болеют несколько чаще, чем женщины. На рак почки приходится около 2-3% от всех злокачественных опухолей у взрослых.

Помимо почечно-клеточной карциномы, встречаются и другие формы:

  • Переходно-клеточный рак – возникает в слизистой оболочке почечной лоханки.
  • Опухоль Вильмса (нефробластома) – злокачественное новообразование, преимущественно у детей до 14 лет.
  • Саркома почки – крайне редкий тип рака, развивающийся в соединительной ткани органа.

Ранняя диагностика играет ключевую роль в лечении опухоли почки. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше вероятность полного выздоровления. Эффективность терапии зависит от стадии, гистологического типа новообразования и общего состояния пациента.

Доброкачественные опухоли почек: что важно знать

Доброкачественные опухоли почек – это новообразования, не способные к метастазированию и не представляющие прямой онкологической угрозы. Однако в отдельных случаях они требуют наблюдения или лечения, особенно если вызывают симптомы или быстро увеличиваются в размерах.

Лечение может включать наблюдение, хирургическое вмешательство или радиочастотную абляцию, выбор метода зависит от размера и локализации опухоли, наличия симптомов, количества образований и общего состояния пациента.

Основные виды доброкачественных опухолей почек:

  • Ангиомиолипома. Самая распространенная доброкачественная опухоль почки. Встречается преимущественно у женщин и иногда ассоциирована с туберозным склерозом. Состоит из кровеносных сосудов, гладкой мускулатуры и жировой ткани. При отсутствии симптомов достаточно наблюдения; при болях или риске кровотечения – требуется лечение.
  • Онкоцитома. Редкая опухоль, чаще диагностируется у мужчин. Может достигать значительных размеров, но не прорастает в окружающие ткани и не дает метастазов. Обычно удаляется хирургически, особенно если невозможно достоверно исключить злокачественность.

Стадии рака почки

Стадии рака почки

Стадирование – это процесс оценки размера опухоли и степени ее распространения в организме. От стадии зависит выбор лечения и прогноз для пациента.

  • Стадия I

Опухоль не превышает 7 см в диаметре и локализована только в пределах почки. Метастазы в лимфатические узлы и другие органы отсутствуют. На этой стадии возможны органосохраняющие операции, и прогноз, как правило, благоприятный.

  • Стадия II

Опухоль больше 7 см, но по-прежнему ограничена тканью почки, не прорастает за ее пределы и не распространяется на лимфатические узлы или отдаленные органы. Как правило, требуется радикальная нефрэктомия – удаление почки вместе с опухолью.

  • Стадия III

Опухоль прорастает в окружающие ткани почки – жировую капсулу, надпочечник, крупные сосуды (например, почечную вену) или распространяется на регионарные лимфоузлы. Отдаленные метастазы на этой стадии обычно отсутствуют, но риск распространения значительно выше. Лечение включает хирургическое вмешательство с возможным назначением системной терапии.

  • Стадия IV

Опухоль выходит за пределы фасции Героты (плотной соединительной оболочки почки) и может захватывать надпочечник, а также метастазировать в отдаленные органы (легкие, печень, кости) и многочисленные лимфатические узлы. На этой стадии прогноз менее благоприятный, и для контроля заболевания часто применяются таргетные препараты и иммунотерапия.

Что вызывает рак почки?

Точная причина развития аномальных изменений почки до конца не выяснена, однако известно несколько факторов, повышающих риск их развития. Среди них – курение, ожирение, артериальная гипертензия, диабет, хроническая почечная недостаточность, возраст, пол и наследственность. Мужчины болеют в два раза чаще женщин, а большинство случаев приходится на пациентов старше 50 лет.

  • Курение почти удваивает риск рака почки и связывается примерно с одной третью всех случаев заболевания.
  • Ожирение провоцирует гормональные изменения, способствующие развитию опухоли.
  • Высокое давление и почечная недостаточность также повышают риск.
  • Наследственный фактор играет роль: наличие близких родственников с раком почки увеличивает вероятность заболевания.
  • Примерно 2–3% случаев связаны с наследственными синдромами – болезнью Гиппеля-Линдау, наследственным папиллярным раком почки, синдромом Берта-Хогга-Дюбе и синдромом Линча.
  • Воздействие радиации и токсичных химикатов (мышьяк, кадмий, обезжириватели металлов) на рабочем месте также увеличивают риск.

Что вызывает рак почки

Симптомы рака почки

На ранних стадиях патологические процессы часто протекает бессимптомно. Симптомы появляются с ростом опухоли и могут включать:

  • Кровь в моче (гематурия), которая может иметь розовый, красный или темный цвет.
  • Постоянные боли в пояснице и боковой области спины.
  • Ощущение или видимая припухлость в области почек.
  • Повышенная температура и ночная потливость.
  • Слабость, утомляемость, снижение аппетита и потеря веса.
  • Анемия (снижение уровня эритроцитов).

Если опухоль метастазирует в кости или легкие, появляются дополнительные симптомы – боль в костях, кашель и кровохарканье.

Лечение рака почки

Лечение рака почки зависит от многих факторов: типа опухоли, стадии заболевания, распространенности рака, а также от общего состояния пациента и его предпочтений. Как отмечают специалисты Больницы израильской онкологии LISOD, основным и наиболее эффективным методом лечения при ранних стадиях является хирургическое вмешательство. Цель операции – удалить опухоль или почку, максимально сохранив при этом функцию почек и здоровье пациента.

Хирургическое лечение

Радикальная нефрэктомия (удаление почки)

При этой операции хирург удаляет всю почку вместе с частью здоровой ткани вокруг опухоли. Иногда одновременно удаляют близлежащие лимфатические узлы, надпочечник или другие структуры, если есть подозрение на распространение раковых клеток. Нефрэктомия может выполняться открытым способом через большой разрез в брюшной полости или сбоку тела, либо с помощью минимально инвазивных методов – лапароскопии или роботизированной лапароскопии (например, с помощью системы Da Vinci). Последние позволяют снизить травматичность операции, уменьшить боль и сократить время восстановления.

Частичная нефрэктомия

Этот метод применяется при опухолях на ранних стадиях, когда возможно сохранить большую часть почки. Хирург удаляет только опухоль с окружающей тканью, а остальная часть почки остается нетронутой. Такая операция помогает сохранить функцию почек и снижает риск развития почечной недостаточности в будущем, что особенно важно для пациентов с одной почкой или нарушениями почечной функции.

Хирургическое лечение рака почки

Нехирургические методы лечения

Традиционная химиотерапия и лучевая терапия обычно малоэффективны при раке почки и применяются редко. Однако при прогрессирующем и метастатическом раке почки используются более современные методы:

  • Иммунотерапия. Направлена на активацию и усиление иммунной системы организма для борьбы с раковыми клетками. Применяются препараты, стимулирующие выработку цитокинов – белков, которые помогают иммунитету распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Иммунотерапия может замедлять рост опухоли и улучшать качество жизни пациентов.
  • Таргетная терапия. Включает применение препаратов, которые блокируют специфические молекулярные пути, важные для роста и размножения раковых клеток. Чаще всего это ингибиторы тирозинкиназы (ИТК), которые назначаются в форме таблеток или внутривенных инфузий. Таргетная терапия показала высокую эффективность при распространенных онкологических процессах в  почке и обладает меньшим количеством побочных эффектов по сравнению с классической химиотерапией.

Современные технологии в хирургии

Одним из современных достижений в лечении рака почки является использование роботизированной хирургии с помощью системы Da Vinci. Это позволяет выполнять сложные операции, такие как частичная нефрэктомия, через несколько небольших разрезов с минимальной травматизацией тканей. Роботизированная хирургия обеспечивает точность удаления опухоли без ущерба для онкологических принципов и способствует быстрому восстановлению пациента после операции.

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