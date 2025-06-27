Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в начале июля

Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в начале июля. Об этом рассказала пресс-секретарь Гидрометцентра Наталья Птуха.

Слова эксперта небесной канцелярии цитирует «Интерфакс-Украина».

Она сказала: «Начиная со следующей недели, дожди прекращаются и у нас соответственно будет дефицит осадков уже не только в южных областях, но и по остальной территории».

Добавляется, что подобные метеоусловия повлекут определенные сложности для аграриев в отдельных регионах.

Говорится: «По информации наших коллег-агрометеорологов, сохраняются достаточно благоприятные условия в агросекторе для западных и северных областей. В остальных уже есть определенный дефицит осадков».

Также отмечается, что погода в начале июля в нашей стране будет жаркой, однако без экстремальных показателей.

Специалист информировала: «Это 25-30 градусов в большинстве областей. А по югу, по Закарпатью и местами Прикарпатью уже и выше 30 градусов».

Сообщается, что в целом, отсутствие дождей и теплая погода без чрезмерной жары будет способствовать отпускам на западе и юге страны.

Подчеркивается: «Начиная со следующей недели, в первые дни июля у нас будут наблюдаться на юге температурные показатели плюс 30 и выше градусов. Кое-где локально могут до 34 тепла. Если будут более высокие показатели, сильная жара, тогда уже будем предупреждать. Так же Закарпатье, Прикарпатье – это такие регионы, где могут быть высокие значения температуры. Поэтому, кто любит такую погоду – можно планировать, на следующей неделе будет минимум осадков, более спокойная погода».

Ранее синоптики предупредили украинцев о дождливой погоде в выходные.