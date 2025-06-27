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Новости > Украинцев защитят от телефонных аферистов и спама

Украинцев защитят от телефонных аферистов и спама

Агата Кловская
27.06.25 15:22
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Украинцев защитят от телефонных аферистов и спама

Телефонные операторы в Украине получили инструменты для борьбы со спам-вызовами. Скоро они будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки. Об этом заявил первый министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает пресс-служба Минцифры.

По его словам, это предусмотрено постановлением правительства от 25 июня 2025 г. № 761 об утверждении Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

«Эти изменения будут вводить постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки», — сказал он.

Федоров заявил, что бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет — вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически.

«Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка», — пояснил министр.

Федоров сообщил, что также меняются другие правила:

— В личном кабинете пользователя можно будет не только просмотреть все свои расходы, но и отключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору.

— Отныне скорость интернета должна быть прописана в соглашении. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а предоставляет 40 — это уже нарушение договора. «И если реальная скорость ниже — можете подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд», — посоветовал министр.

— Поддержка для украинцев в зоне боевых действий. Пользователи не потеряют связи из-за неуплаты услуг, а их SIM-карты не будут блокировать за неуплату. К тому же при первом входе в сеть предоставляется бесплатный пакет связи.

Напомним, стало известно, когда Украина может присоединиться к единому европейскому роуминговому пространству.

Тэги: Украина, мобильная связь, спам

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