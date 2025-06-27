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Новости > США предложили Ирану $30 млрд в обмен на отказ от ядерной программы, — СМИ

США предложили Ирану $30 млрд в обмен на отказ от ядерной программы, — СМИ

Александр Панько
27.06.25 14:26
184
США предложили Ирану $30 млрд в обмен на отказ от ядерной программы, — СМИ

Администрация Дональда Трампа ведет дипломатические переговоры с Ираном по новой ядерной сделке. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

Среди обсуждаемых условий — разрешение Ирану на создание гражданской ядерной программы без обогащения урана, разблокировка до $6 млрд активов и потенциальные инвестиции в $20-30 млрд для новой энергетической инфраструктуры Ирана. Источники уточнили, что деньги могут предоставить союзники США в Персидском заливе, а не сам Вашингтон.

Некоторые детали были согласованы на тайной многчасовой встрече спецпредставителя США Стива Виткоффа с партнерами из Залива в Белом доме в прошлую пятницу — за день до американских ударов по ядерным объектам Ирана.

Виткофф заявил CNBC, что США стремятся достичь «всеобъемлющего мирного соглашения» с Ираном.

Представитель администрации Трампа отметил, что США не настаивают на непосредственном финансировании.

«Мы готовы возглавить эти переговоры, но не берем на себя обязательств по финансированию», — сказал он CNN.

Дискуссии продолжаются через посредников, в том числе Катар, который ранее способствовал достижению хрупкого прекращения огня между Израилем и Ираном. И хотя официальный Тегеран не подтверждает следующий раунд переговоров, в США надеются представить Ирану новые условия в ближайшее время.

Источники CNN также отмечают, что Вашингтон надеется — после недавних ударов Иран будет более склонен к уступкам. В то же время эксперты предупреждают: после одобрения парламентом Ирана прекращения сотрудничества с МАГАТЭ Тегеран может наоборот ускорить движение к созданию ядерного оружия.

Напомним, в Европе считают, что обогащенный уран Ирана остался нетронутым после удара США. У Трампа иное мнение.

Тэги: США, Иран, компенсация

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