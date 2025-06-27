В Европе считают, что обогащенный уран Ирана остался нетронутым после удара США. У Трампа иное мнение

Ирану якобы удалось обезопасить свои запасы обогащенного урана. Они не были сосредоточены на объекте в Фордо во время удара США. Об этом сообщает Financial Times.

Неназванные официальные лица рассказали изданию, что о «нетронутости» иранского обогащенного урана свидетельствуют предварительные оценки разведывательных данных, предоставленные европейским правительствам.

По их словам, разведданные указывают, что запасы Ирана в размере 408 кг урана, обогащенного почти до оружейного уровня, на момент атаки США в минувшие выходные не находились на объекте в Фордо.

Согласно оценкам, обогащенный уран был распределен по различным другим местам.

Эти выводы ставят под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что бомбардировка «уничтожила» ядерную программу Ирана.

При этом собеседники FT уточнили, что правительства европейских стран все еще ждут полного отчета разведки о масштабах ущерба, который нанес удар США по Ирану.

Эксперты предупреждают, что если Тегеран сохранил запасы урана и располагает усовершенствованными центрифугами на скрытых объектах, он может по-прежнему иметь возможность производить расщепляющийся материал для создания ядерного оружия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Ирану не удалось вывезти обогащенный уран из своих ядерных объектов до атаки США. Это было бы слишком опасно.

Трамп объяснил, что автомобили и небольшие грузовики, которые обнаружили возле ядерных объектов Ирана, принадлежали бетонщикам, которые пытались укрепить защиту верхней части шахт.

«Ничего не было вывезено из объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а также очень тяжело и сложно для перемещения», — отметил президент.

Напомним, Иран заявил о разрыве сотрудничества с МАГАТЭ.