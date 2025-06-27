Украина начинает эвакуацию граждан с российско-грузинской границы

Эвакуация граждан Украины, которые были депортированы из России после отбытия наказания на ее территории и содержались на российско-грузинской границе в ненадлежащих условиях, уже осуществляется. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Интерфакс-Украина.

«21 июня в Молдову уже были эвакуированы трое граждан Украины. 25 июня осуществлена эвакуация еще девяти украинских граждан. На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 наших соотечественников», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что консульский должностной сотрудник посольства Украины в Грузии посещал КПП на российско-грузинской границе для встречи с руководителем пограничной части и доставки гуманитарной помощи украинским гражданам, которые там находятся.

Напомним, на КПП Верхний Ларс, что на границе между Россией и Грузией полсотни депортированных украинцев неделями держат в подвале без еды и воды. В основном это бывшие заключенные, вывезенные с оккупированных территорий, однако среди них есть и гражданские лица.