США могут отказаться от расследования военных преступлений в Украине, — СМИ

Белый дом рекомендовал прекратить финансирование со стороны США почти двух десятков программ, которые занимаются расследованием военных преступлений в различных государствах, в частности Мьянме, Сирии и Украине. Об этом пишет Reuters.

Административно-бюджетное управление Белого дома направило Государственному департаменту письмо с предложениями прекратить финансирование ряда программ.

Три источника рассказали агентству, что несколько программ, которые планируется прекратить, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления в Украине.

Это в частности проект Global Rights Compliance, который помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.

Другая программа — Legal Action Network — группа юридической помощи, которая поддерживает местные усилия по привлечению к ответственности российских подозреваемых в военных преступлениях в Украине.

В настоящее время неизвестно, выполнят ли рекомендацию Белого дома в Государственном департаменте, но в ней изложены строгие требования для обоснования, что именно и почему нужно сохранить.

По информации Reuters, госсекретарь США Марко Рубио может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в преследовании военных преступлений в Украине.

Напомним, США вышли из международной группы по расследованию преступлений России в Украине.