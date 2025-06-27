Иран заявил о разрыве сотрудничества с МАГАТЭ

Иран прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на официальное заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, сделанное в эфире иранского государственного телевидения.

Он отметил, что иранский парламент принял законопроект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, который впоследствии был окончательно утвержден Советом стражей исламской революции, после чего приобрел статус обязательного для исполнения.

«Законопроект, одобренный и сегодня утвержденный Советом стражей... является для нас обязательным, и нет никаких сомнений в его исполнении. Отныне наши отношения и сотрудничество с (МАГАТЭ) приобретут новую форму», — подчеркнул чиновник

МАГАТЭ сегодня не имеет четкого представления о том, откинули ли последние атаки Израиля и США иранскую ядерную программу назад на годы или только на месяцы.

Напомним, в МАГАТЭ считают, что Иран может возродить свою ядерную инфраструктуру.