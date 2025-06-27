В Москве отреагировали на создание спецтрибунала против РФ

Министерство иностранных дел России отреагировало на соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины. Об этом сообщили росСМИ в четверг, 26 июня.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что Москва не признает юрисдикцию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По ее словам, для России работа и решения трибунала «будут ничтожными».

«Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины», — заявила Захарова.



Представитель МИД РФ также обвинила Совет Европы в «формировании квазиюридических механизмов, направленных против России».

Напомним, в ПАСЕ подписано соглашение о трибунале против РФ.