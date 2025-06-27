Разгадан забавный кошечий секрет

Международная группа экспертов из Италии, Германии и Турции узнала о домашних кошках нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что 67% этих животных любят спать на левом боку.

Подчеркивается, что это не случайность, а эволюционное преимущество, связанное с работой их мозга.

В ходе опыта ученые оценили 408 видеороликов со спящими кошками, размещенных на YouTube. Основным их критерием отбора была четкая видимость позы животного в течение минимум десяти секунд.

Оказалось, что две трети кошек выбирают для сна именно левую сторону.

Поясняется, что такое предпочтение связано с особенностями работы мозга. Левое зрительное поле (при сне на левом боку) передает информацию в правое полушарие, которое лучше обрабатывает пространственную информацию и угрозы. Это дает возможность быстрее реагировать на опасность после пробуждения.

Говорится: «Данная поза – это стратегия выживания, унаследованная от диких предков».

Информируется, что в дикой природе кошки особенно уязвимы во сне, проводя в этом состоянии до шестнадцати часов в сутки. Предпочтение левого бока помогает им быстрее замечать хищников, лучше ориентироваться при пробуждении и эффективнее координировать движения для побега.

Раскрыт секрет кошачьего мурлыканья