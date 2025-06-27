Ученые поведали о жутком вреде одноразовых вейпов

Эксперты из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) рассказали о жутком вреде одноразовых вейпов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такие электронные сигареты выделяют токсичные металлы в концентрациях, превышающих не только многоразовые вейпы, но и привычные табачные изделия.

Оказалось, что за день использования некоторые одноразовые вейпы способны выделять больше свинца, чем содержится в двадцати пачках обычных сигарет.

Добавляется при этом, что в парах также были обнаружены канцерогенные никель и сурьма, причем их концентрация увеличивается с каждой новой затяжкой.

Говорится: «Наши результаты показывают скрытую опасность этих устройств, особенно для подростков и молодых людей, которые являются их основными потребителями».

Ученые провели ряд экспериментов с семью моделями популярных вейпов, и выяснили, что токсичные металлы попадают в жидкость как из компонентов устройства, так и из нагревательных спиралей. В трех протестированных устройствах уровень никеля превышал допустимые нормы по канцерогенному риску, а в четырех – пределы по нейротоксичности.

Резюмируется: «Регулярное использование таких вейпов значительно повышает риск развития онкологических заболеваний, поражения нервной системы и респираторных болезней. Увы, невзирая на запрет во многих странах мира, эти продукты остаются легкодоступными для потребителей».

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