Американцы предупредили о неожиданном вреде холодных напитков

Эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана в США поведали о неожиданном вреде холодных напитков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они способны вызывать приступы фибрилляции предсердий – одного из самых распространенных и опасных нарушений сердечного ритма.

В ходе опыта ученые оценили данные о состоянии здоровья и пищевых привычках пациентов с мерцательной аритмией.

Было установлено, что у части людей нарушение сердечного ритма стабильно возникало вскоре после употребления холодных напитков.

При этом около половины из них рассказали, что после полного отказа от охлажденных продуктов приступы прекратились.

Добавляется, что у других выраженность симптомов снижалась, если они давали напитку потеплеть, не пили через трубочку или совершали более медленные глотки.

Сказано, что механизм данного явления пока не до конца понятен. Подобный эффект может возникать из-за особенностей работы блуждающего нерва, регулирующего частоту сердечных сокращений, а у некоторых людей его активация при резком охлаждении ротовой полости может приводить к сбоям в работе сердца.

Резюмируется: «Чувствительность к холодным напиткам наблюдается не у всех, однако при наличии изменений в работе сердца при их употреблении нужно обратиться к врачу. Простое изменение пищевых привычек может значительно улучшить контроль над заболеванием и снизить риск осложнений».

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