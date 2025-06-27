Найден гормон, который отвечает за сжигание жира и контроль уровня сахара в крови

Эксперты из университета штата Сан-Паулу в Бразилии сделали важное открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что гормон FGF19, вырабатываемый кишечником, способен активировать участки мозга, отвечающие за сжигание жира и контроль уровня сахара в крови.

Поясняется, что FGF19 воздействует на гипоталамус, то есть центр управления энергетическим балансом в мозге. Он усиливает активность жировых клеток, а также наблюдалось снижение воспаления и улучшение способности организма противостоять низким температурам.

Говорится: «Ранее было известно, что FGF19 подавляет аппетит. Мы впервые показали, что он также увеличивает расход энергии. Это делает его особенно перспективным для терапии ожирения».

Информируется, что этот гормон вводили напрямую в мозг мышей с ожирением, и уже через короткое время у животных усилилось сжигание жира в жировой ткани.

Доказано, что гипоталамус получает сигналы от организма и, в ответ, запускает расход энергии, то есть механизм, который можно задействовать для борьбы с лишним весом.

Добавляется, что воздействие холода усиливало чувствительность гипоталамуса к FGF19, что свидетельствует о его важной роли в терморегуляции и открывает возможность использовать природные механизмы организма для создания новых препаратов.

Специалисты оценили более 50 тысяч клеток гипоталамуса, используя технологию scRNA-seq, и обнаружили те, которые содержат рецепторы к FGF19.

В планах теперь установить, как заставить организм вырабатывать больше этого гормона естественным путем.

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