В ISW предрекли возможную тактику России в конфликте с НАТО

Российские захватчики могут использовать тактику применения мотоциклов в будущих войнах за пределами Украины. В частности, это касается также операций против стран НАТО. Об этом говорится в отчёте аналитиков Института изучения войны (ISW).

Россияне всё чаще используют мотоциклы в своих тактических операциях на линии фронта в Украине, отмечают эксперты.

Украинские военные ранее предупредили, что мотоциклетные войска врага в основном атакуют через открытые поля и пытаются обойти инженерные заграждения Сил обороны на линии фронта.

Российские оккупанты действуют в загонах по шесть-восемь мотоциклов с одним или двумя военнослужащими на каждом транспортном средстве.

«По имеющимся данным, каждый отряд имеет от двух до четырёх переносных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и одно устройство для сканирования украинских дронов. Российские войска также используют мотоциклы для эвакуации раненых и логистической поддержки», — считают в ISW.

Напомним, стали известны последствия возможного нападения России на страны НАТО.