Президент Бразилии дал дерзкий совет Трампу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва дал дерзкий совет американскому лидеру Дональду Трампу. Политик считает, что его коллеге стоит меньше сидеть в социальных сетях.

Глава государства сказал: «В этом неспокойном мире, где у вас есть президент такой большой страны, как США, он должен бы думать о том, что говорит, должен бы меньше сидеть в интернете и больше времени уделять работе президента, больше думать о свободной торговле, о многополярности, о мире».

Ранее Трамп призвал убить «Голос Америки».