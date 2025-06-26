Непогода в Украине привела к новым проблемам с электричеством

Накануне в Украине снова бушевала непогода – дожди, грозы и сильный ветер. Козни небесной канцелярии привели к проблемам с электричеством.

О ситуации на четверг, 26 июня, поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что полностью или частично были обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях нашей страны.

Говорится: «Ремонтные бригады облэнерго выполняют аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов».

При этом также сказано, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям и сегодня по состоянию на 9-30 утра оно было на том же уровне, что и в предыдущий день, в среду, 25 июня.

Информируется: «Внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)».

Ранее украинцев предупредили о сильном ветре – возможны проблемы с электричеством.