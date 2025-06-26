В МАГАТЭ считают, что Иран может возродить свою ядерную инфраструктуру

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал важное заявление по поводу ядерной инфраструктуры Ирана. Оно прозвучало на совместной прес-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Чиновник сказал: «Реконструкция инфраструктуры не является невозможной. Во-первых, есть объекты, которые уцелели после атак, а во-вторых, это работа, которую Иран знает, как делать. Это заняло бы некоторое время».

Добавляется, что взаимодействие с Ираном должно продолжаться.

Он подчеркнул: «Ясно лишь то, что в любом случае технологические знания и промышленные мощности есть, этого никто не может отрицать. Так что нам нужно работать вместе с ними».

Резюмируется, что требуется долгосрочное решение по Ирану, которое выдержит испытание временем.

Ранее Трамп странно высказался об американских бомбардировках Ирана.