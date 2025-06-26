Рубио объяснил текущую политику США в отношении санкций против РФ

Власти США пока не вводят новые санкции против России, потому что хотят иметь пространство для переговоров о соглашении по завершению войны в Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Politico.

Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские лидеры надеются убедить президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге ввести новые санкции против России, потому что Владимир Путин неоднократно отклонял американские предложения о прекращении огня.

«Если мы сделаем то, чего все здесь от нас хотят, а именно вмешаемся и разгромим их (россиян) новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность вести с ними переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?», — сказал Рубио.

Он заверил, что Трамп «знает правильное время и место» для новых экономических мер, и Белый дом работает с Конгрессом, чтобы обеспечить президенту США соответствующую гибкость.

В то же время Рубио подчеркнул, что когда США решат ввести санкции, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, вероятно, закроется.

«Если он (Трамп) это сделает, это будет почти признанием того, что переговоры в ближайшее время не состоятся. Мы будем продолжать взаимодействие. В том смысле, что если у нас появится возможность что-то изменить и заставить их сесть за стол переговоров, мы ею воспользуемся», — отметил глава Госдепа.

По словам Рубио, Москва считает, что может достичь своих территориальных целей на поле боя — с чем в Вашингтоне не согласны.

«Наше ощущение такое, что россияне будут пытаться достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров, а именно сохранения административных границ определённых территорий и т.д. Мы считаем, что им будет гораздо сложнее достичь этого, чем они думают», — добавил Рубио.

Напомним, Трамп снова заговорил о санкциях против России.