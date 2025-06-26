Британцы доказали, что кофеин замедляет старение

Эксперты из лаборатории клеточного старения при Лондонском университете королевы Марии выяснили о кофеине нечто важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен замедлять процессы старения на клеточном уровне.

В ходе работы специалисты анализировали одноклеточные дрожжи, то есть модельный организм, чьи клеточные процессы во многом схожи с человеческими. До этого уже удалось узнать, что кофеин может продлевать жизнь клеткам за счет воздействия на регулятор роста TOR (Target of Rapamycin), то есть древнюю клеточную систему, управляющую ростом и реакцией на стресс.

Теперь же оказалось, что кофеин действует не напрямую на TOR, а активирует другой важный механизм – AMPK, своеобразный «топливный датчик» клетки. Данная система помогает клеткам справляться с нехваткой энергии и существует как у дрожжей, так и у человека.

Сказано: «Когда у клетки мало энергии, AMPK включается и помогает ей адаптироваться. Наши данные показали, что кофеин способствует включению этого защитного механизма».

Добавляется, что AMPK также является мишенью препарата метформина, используемого при диабете и изучаемого как потенциальное средство продления жизни. Активация AMPK влияет на рост клеток, восстановление ДНК и устойчивость к стрессу – процессы, тесно связанные со старением.

Говорится: «Это объясняет, почему кофеин может быть полезен для здоровья и долголетия. И открывает перспективы для разработки новых подходов – будь то питание, образ жизни или медикаменты – которые смогут активировать эти механизмы напрямую».

Резюмируется, что чашечка кофе утром может не только взбодрить, но и запустить в организме защитные клеточные процессы, продлевающие молодость.

Ранее китайцы рассказали о вреде растворимого кофе.