Китайцы объяснили, чем опасен шум в ушах

Эксперты из Хэйлунцзянского университета традиционной китайской медицины поведали об опасности шума в ушах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у страдающих тиннитусом (то есть шумом в ушах) показатели когнитивных функций значительно ниже, чем у людей без такой патологии.

Поясняется, что тиннитус представляет собой ощущение звона, гула или другого шума в ушах при отсутствии внешнего звукового источника.

Добавляется, что его причинами могут быть травмы слухового аппарата, гипертония (вызванная шумом крови в суженных сосудах), возрастные изменения, опухоли, черепно-мозговые травмы.

Отмечается, что зачастую тиннитус сочетается с атеросклерозом, аневризмами, головокружениями и головными болями.

Указывается, что из-за сложности объективной оценки этот симптом считается одной из самых трудных диагностических задач в отоларингологии.

В опыте участвовали 684 человека, которые прошли обследование на наличие тиннитуса и сдали тесты, измеряющие когнитивные способности.

Сперва подопытные прошли AFT, то есть тест на беглость речи, в ходе которого человек за короткое время должен назвать как можно больше слов определенной категории. После чего началось тестирование DSST, в котором нужно быстро соотносить символы и цифры по заданному образцу. Оно измеряет скорость обработки информации, внимание и зрительно-моторную координацию.

Оказалось, что люди с тиннитусом справились с тестами значительно хуже, чем добровольцы без шума в ушах. Подобная связь сохранялась после учета других факторов, таких как возраст, образование и наличие сопутствующих заболеваний.

Резюмируется: «Полученные данные подтверждают необходимость раннего выявления и комплексного подхода к лечению тиннитуса. Такую патологию нужно воспринимать как возможный маркер когнитивных нарушений».

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