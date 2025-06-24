ДТП в Винницкой области оборвало две жизни

Утром вторника, 24 июня, возле села Кузьминцы (Винницкая область) произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается о том, что авария случилась на участке дороги М-30 возле поворота на село.

Указывается, что в результате столкновения двух грузовиков Renault и DAF и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло возгорание автомобиля.

Погибли два человека – водитель микроавтобуса и его пассажир. Информация о пострадавших уточняется.

На месте инцидента работают полицейские и спасатели.

Правоохранители предупредили водителей, что на этом участке дороги временно организовано реверсивное движение.

Ранее в Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну.