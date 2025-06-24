Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ДТП в Винницкой области оборвало две жизни

ДТП в Винницкой области оборвало две жизни

Александр Панько
24.06.25 14:50
210
ДТП в Винницкой области оборвало две жизни

Утром вторника, 24 июня, возле села Кузьминцы (Винницкая область) произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается о том, что авария случилась на участке дороги М-30 возле поворота на село.

Указывается, что в результате столкновения двух грузовиков Renault и DAF и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло возгорание автомобиля.

Погибли два человека – водитель микроавтобуса и его пассажир. Информация о пострадавших уточняется.

На месте инцидента работают полицейские и спасатели.

Правоохранители предупредили водителей, что на этом участке дороги временно организовано реверсивное движение.

Авария

Ранее в Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну.

Тэги: ДТП, общество, авария, регионы, Винницкая область, новости Украины

Комментарии

Статьи

18.06.25 19:07

Отмыла 5 млрд грн и сбежала? Совладелица iBox Bank Алена Шевцова, похоже, до сих пор в международном розыске

Автор: Андрій Димний, для «Фраза»

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.06.25 16:38

Фицо нелестно высказался об Украине

24.06.25 16:22

Орбан дерзко высказался о перспективах Украины

24.06.25 16:21

Стали известны последствия возможного нападения России на страны НАТО

24.06.25 15:33

Украина получила от Германии системы для обнаружения беспилотников противника

24.06.25 15:30

Эрдоган сделал новые заявления по миру в Украине

24.06.25 15:05

Трамп грязно высказался перед журналистами

24.06.25 14:58

Китайцы объяснили, чем опасен шум в ушах

24.06.25 14:24

Генсек НАТО призвал Европу не паниковать из-за поддержки США

24.06.25 13:46

В Украине меняются правила подачи тепла

24.06.25 16:21

Стали известны последствия возможного нападения России на страны НАТО

24.06.25 12:27

Сейчас правило двух стен фактически не действует, — ГСЧС

24.06.25 10:23

Третья атака на Крымский мост: Малюк поделился подробностями

24.06.25 10:16

Израиль подтвердил соглашение о прекращении огня

24.06.25 09:22

Глава СБУ раскрыл подробности двух покушений на Зеленского

23.06.25 13:18

В результате ночной атаки на Киев пострадали более 30 человек

23.06.25 10:26

Украинская армия перешла в контрнаступление, — данные DeepState

23.06.25 09:24

Ночная атака 23 июня: Россия обрушила на Украину сотни дронов и ракеты

20.06.25 09:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 009 330 солдат

19.06.25 08:44

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

18.06.25 14:26

Американский нейрохирург раскрыл тайну предсмертных видений

19.06.25 09:07

Путин уверяет, что хочет завершить войну в Украине. И выдвинул дерзкое условие

18.06.25 11:44

Лукашенко намекнул на возможный голод в Беларуси

20.06.25 16:15

Американцы открыли ранее неизвестный ген

18.06.25 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 007 160 солдат

20.06.25 15:55

Ученые назвали диеты против высокого давления

19.06.25 08:44

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

20.06.25 14:25

В Кремле цинично высказались о завершении войны в Украине

19.06.25 15:46

Ученые впервые увидели, как отдельные атомы магния соединяются в кластер

20.06.25 10:46

В Одессе нашли труп маленькой девочки – задержан подозреваемый в убийстве

Фото и Видео
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео
Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео
Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать
Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать
В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось несколько сотен человек
В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось несколько сотен человек
Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео
Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео
В Китае нашли уникальную бабушку
В Китае нашли уникальную бабушку
Ученым впервые удалось снять южный полюс Солнца
Ученым впервые удалось снять южный полюс Солнца
Во львовской школе ученик устроил стрельбу прямо в классе
Во львовской школе ученик устроил стрельбу прямо в классе
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди