Генсек НАТО призвал Европу не паниковать из-за поддержки США

Соединенные Штаты остаются верны коллективной обороне в рамках НАТО. Европе нужно меньше об этом беспокоиться. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает The Guardian.

Рютте заявил, что европейские союзники долгое время были чрезмерно обеспокоены тем, назначат ли США нового верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. По его словам, он всегда утверждал, что это излишнее беспокойство, и это подтвердило назначение генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Генсек НАТО заявил, что главнокомандующий ОВС НАТО был назначен и им стал американец.

«Поэтому мое послание моим европейским коллегам: перестаньте так сильно беспокоиться. Начните следить за тем, чтобы вы реализовали инвестиционные планы, чтобы вы запустили и заработали промышленную базу, чтобы поддержка Украины оставалась на высоком уровне», — сказала Рютте.

По его словам, в Европе «следует работать и перестать бегать и беспокоиться о США».

«Они там, они с нами», — добавил он.

Напомним, генсек НАТО сделал заявление о военном присутствии США в Европе.