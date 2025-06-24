На фоне обстрелов Ирана в мире быстро дорожает нефть

На фоне обстрелов Ирана и атак на страну со стороны США в мире быстро растут цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Так, в понедельник, 23 июня, стоимость сентябрьских фьючерсов на «черное золото» марки Brent подскочила еще на 1,27% до 76,44 долларов за баррель.

При этом цена августовских фьючерсов Brent выросла на 1,48% до 78,15 долларов за баррель.

Кроме этого известно, что стоимость августовских фьючерсов «легкой» нефти WTI увеличилась на 1,37% до 74,85 долларов за баррель.

Ранее Вашингтон выдвинул Ирану два ключевых требования.