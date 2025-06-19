В четверг, 19 июня, в работе общественного транспорта Киева возникла серьезная проблема. О ней информируют в КГГА.
Сказано, что из-за технического сбоя в наземном транспорте украинской столицы могут не срабатывать QR-билеты.
Добавляется, что сейчас специалисты уже работают над устранением неисправности.
Людям рассказали, что оплатить проезд сейчас можно транспортной и цифровой картой, банковской картой или же гаджетом с NFC, к которому привязана банковская карта.
Отмечается: «Пока продолжаются восстановительные работы, контролеры «Киевпастранс» не будут штрафовать пассажиров».
Резюмируется, что о восстановлении возможности оплаты проезда QR-билетом будет сообщено дополнительно.
Ранее в результате обстрела в Киеве пострадало метро.