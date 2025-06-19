Синоптики предупредили, что Украину продолжат поливать дожди

Синоптики поведали украинцам, чего ждать от погоды в ближайшие дни. Появился свежий прогноз от Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 20 июня, ночью на юге, северо-востоке и в Карпатах, днем в северной и восточной частях нашей страны пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве западных, северных, центральных областей порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 11-16, на западе и севере 8-13 тепла, днем плюс 15-20, на Закарпатье до 23 тепла, на юге ночью плюс 14-19, днем 21-26 тепла.

В Киеве завтра ночью будет сухо, днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла.

Также известно, в субботу, 21 июня, пройдут небольшие кратковременные дожди, в западных, ночью и в южных и восточных областях будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 8-13, днем 15-20 тепла, в южной части страны ночью плюс 11-16, днем 18-23 тепла.

В украинской столице послезавтра прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла.

Ранее синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в конце этой рабочей недели.