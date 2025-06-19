В Израиле застряли десятки тысяч туристов

Примерно 30 тысяч иностранных туристов не могут покинуть Израиль, так как власти страны приняли решение закрыть небо на фоне военных действий с Ираном. Об этом сказал представитель израильского министерства туризма Пелег Леви.

Чиновник отметил: «С начала военных действий с Ираном из Израиля не могут вылететь около 30 тысяч иностранных туристов, в настоящее время около 15 тысяч выразило желание покинуть страну эвакуационным рейсом».

Стоит напомнить, что МИД Израиля и министерство транспорта 15 июня выпустили совместное заявление, согласно которому воздушное пространство страны остается полностью закрытым для гражданской авиации до момента, пока в системе безопасности не будет принято решение об открытии неба.

Ранее стало известно, сколько украинцев пожелали покинуть Израиль и Иран.