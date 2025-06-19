Ани Лорак: скандальная украинская певица получила российский паспорт

46-летняя скандальная украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство. 9 июня она получила паспорт, пишут местные СМИ.

Отмечается, что заявление на получение гражданства России артистка подала еще в феврале 2024-го года.

Сообщается: «Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня. Певица сохранила свое настоящее имя Каролина».

Напомним, что Ани Лорак родилась в городе Кицмань (Черновицкая область). В 2008-м году она получила звание артистки Украины. Впрочем, с 2014-го года певица живет и выступает в России.

Ранее Ани Лорак тайно выскочила замуж.