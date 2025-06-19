США возобновляют выдачу виз для иностранных студентов

Государственный департамент США сделал важное заявление. Там сообщили, что возобновляют приостановленную ранее выдачу студенческих виз для иностранцев.

Подчеркивается, что все заявители теперь должны будут предоставить американской стороне доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.

Поясняется, что консульские сотрудники будут проверять публикации и сообщения на предмет выявления враждебного отношения к США, их правительству, культуре, институтам или основополагающим принципам.

Ранее мы писали, что въезд в США могут ограничить для граждан ряда стран.