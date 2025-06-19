Путин дал характеристику Трампу и оценил вероятность встречи с ним

Президент России Владимир Путин дал оценку американскому лидеру Дональда Трампу. И высказался по поводу возможной встречи с ним.

Российский лидер сказал: «У меня надежда на то, что Дональд Трамп не только политик, не только человек, которому американский народ доверил судьбу своей страны, он еще и бизнесмен».

Политик добавил: «И в этом я вижу большой плюс. В том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США, получит она от тех или других шагов какой-то плюс или, наоборот, упадет в минус».

Говоря о возможной личной встречи, Владимир Путин заявил: «Она была бы в высшей степени полезной, но я согласен с президентом США, она, конечно, должна быть подготовленной и закончиться какими-то позитивными результатами».

Ранее Путин заявил, что Украина сама начала войну.