Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в конце этой рабочей недели

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился свежий прогноз Гидрометцентра.

В нем говорится о том, что в четверг, 19 июня, в Черниговской и Сумской областях, а днем и в восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозой. На остальной территории нашей страны должно быть без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 13-18, на побережье морей до 21 тепла, днем плюс 25-30, на западе и севере 20-25 тепла. В Карпатах ночью плюс 8-13, днем 16-21 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла.

Также информируется, что в пятницу, 20 июня, ночью в южной и северо-восточной частях Украины, а днем практически по всей стране, кроме большинства западных областей, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-востока, порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 8-13, днем 16-21 тепла. На юге ночью плюс 13-18, днем 21-26 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет без осадков, а днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 16-18 тепла.

Ранее синоптики предупредили украинцев о дождях в ближайшие дни.