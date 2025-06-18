Спецпосланник Трампа встретится с Лукашенко

В ближайшие дни специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог собирается посетить Беларусь, чтобы встретиться там с главой государства Александром Лукашенко. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

В публикации сказано: «Высокопоставленный чиновник из администрации Дональда Трампа планирует отправиться в Беларусь в ближайшие дни, чтобы встретиться с президентом страны».

Добавляется: «Точная повестка встречи неизвестна, но Кит Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам Украины и России».

Отмечается также, что Кит Келлог в случае визита станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Беларусь за последние годы.

Ранее Лукашенко намекнул на возможный голод в Беларуси.