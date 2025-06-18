Лукашенко намекнул на возможный голод в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул на возможный голод в стране. Он сделал громкое заявление на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.

Глава государства сказал: «Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться, вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом, и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего».

Политик добавил, что «главной темой совещания стал бардак в сельском хозяйстве из-за отсутствия дисциплины у работников».

Ранее Лукашенко заявил о рекордном падеже скота в Беларуси.