В Киеве продолжает расти число жертв российского налета

В Киеве продолжается ликвидация последствий российского воздушного удара, который произошел ночью вторника, 17 июня. Увы, растет число жертв.

Так, разбирают завалы дома в Соломенском районе, где находят новые тела погибших.

В ГСЧС говорят, что на данный момент известно о 23 жертвах налета.

Также 134 человека пострадали.

Добавляется, что число погибших в девятиэтажке в Соломенском районе возросло до 18 человек, а спасатели изъяли из-под завалов еще одно тело.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 007 160 солдат.