Под Киевом мужчина погиб на рыбалке от удара электричеством

В селе Гута-Межигорская (Киевская область) произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что 35-летний житель Вышгорода вместе с другом находился на берегу водоема, где ловил рыбу с помощью удочки.

В какой-то момент мужчина зашел в воду и во время заброса снасти зацепил частью рыболовного снаряжения провода линии электропередач.

Увы, в результате поражения током, вызванного высоким напряжением, пострадавший умер на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Указывается также, что об инциденте в полицию сообщили медики.

После этого по факту смерти мужчины открыто уголовное производство.

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