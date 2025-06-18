Ситуация на фронте: озвучена актуальная информация на сегодняшний день

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте на среду, 18 июня.

Сообщается, что за минувшие сутки было зафиксировано 186 боевых столкновений.

Сказано: «По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб».

Добавляется: Кроме этого, привлекли для поражения 3,6 тысяч дронов-камикадзе и осуществили 6 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 72 из реактивных систем залпового огня».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 007 160 солдат.