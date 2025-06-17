Руслан Кравченко: Верховная Рада утвердила нового генерального прокурора Украины

Во вторник, 17 июня, Верховная Рада утвердила нового генерального прокурора Украины. Народные депутаты поддержали предложение президента Владимира Зеленского назначить на эту должность Руслана Кравченко.

Как стало известно, за соответствующее постановление №13375 проголосовали 273 парламентариев.

Справка :

Руслан Кравченко родился 14 марта 1990-го года городе Северодонецк Луганской области.

В 2007-м году он окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, в 2012-м году окончил юридическую академию Ярослава Мудрого.

Ранее работал следователем Севастопольской прокуратуры по надзору (2012- 2014-е годы), участвовал в антитеррористической операции по контракту (2014-2015-е годы).

Также работал прокурором в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины (2015-2017-е годы).

Председатель Киевской областной военной администрации (апрель 2023-го – декабрь 2024-го года).

С 31 декабря 2024-го года являлся председателем Государственной налоговой службы Украины.

Ранее украинцам продлили временную защиту в ЕС.