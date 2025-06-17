До конца года НБУ планирует накопить 58 миллиардов долларов

НБУ продолжает увеличивать запасы валюты. По словам финансистов, этому будет способствовать скорейшее получение международной помощи.

Об этом сказано в «Отчете о финансовой стабильности» НБУ.

Там говорится, что за первые пять месяцев этого года наша страна получила почти 18 миллиардов долларов внешней помощи в форме льготных кредитов и грантов, а до конца года этот объем может вырасти до 55 миллиардов долларов.

Финансовый регулятор отмечает: «Это произойдет прежде всего благодаря ускоренному поступлению траншей по механизму ERA, а также получению запланированной поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility».

Указывается, что более быстрое поступление средств от партнеров позволяет наращивать международные резервы: в начале июня они составляли 44,5 миллиарда долларов, а на конец года прогнозируют 58 миллиардов долларов.

Сказано: «Оба показателя заметно превышают необходимый их уровень по композитному критерию МВФ. В то же время накопленный в этом году уровень резервов ожидаемо снизится в дальнейшем. Он позволит покрывать потребности валютного рынка в последующие годы, когда объемы помощи могут сократиться».

Украинцам рассказали, что в первом полугодии НБУ продолжал компенсировать структурный дефицит валюты на рынке.

Добавляется, что чистый спрос на валюту за первые пять месяцев года вырос по сравнению с объемами год назад. Его подпитывают потребности сектора обороны и импорт газа, отметили в НБУ.

В то же время ситуативно рос спрос населения на валюту, но давление данного фактора в последнее время ослабло.

Чистая покупка валюты со стороны физических лиц в апреле-мае 2025-го года была на самых низких уровнях с августа 2023-го года.

Резюмируется: «НБУ и в дальнейшем способен обеспечивать надлежащую работу валютного рынка».

Ранее Украина получила еще миллиард евро из замороженных российских активов.