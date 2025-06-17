В результате ночной атаки России в Киеве ухудшилось качество воздуха

В ночь на вторник, 17 июня, Россия вновь атаковала Киев. В результате налета в украинской столице ухудшилось качество воздуха.

О ситуации информирует пресс-служба КГГА со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.

Сказано, что на правом берегу города на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по улице Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха составляет 94 (высокий уровень загрязненности).

Указывается, что на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на проспекте Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха был 23 (очень низкий уровень загрязненности).

Добавляется, что на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по улице Щусева, 20 общий индекс качества воздуха оказался 26 (низкий уровень загрязненности).

Сообщается, что на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по улице Туровская, 28 общий индекс качества воздуха был 27 (низкий уровень загрязненности).

Говорится, что на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на Берестейском проспекте, 97 общий индекс качества воздуха составил 33 (низкий уровень загрязненности).

При этом на левом берегу на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по улице Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха был 51 (средний уровень загрязненности).

Ранее после воздушной атаки России Киев частично остался без электричества.