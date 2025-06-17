После воздушной атаки России Киев частично остался без электричества

Воздушная атака России на Киев, которая произошла в ночь на вторник, 17 июня, в городе возникли проблемы с электричеством. О ситуации поведали в ДТЭК.

Сказано, что без света в украинской столице остались сразу 1 148 домов.

Информируется, что энергетики сразу начали работы по восстановлению сетей, как только получили разрешение от ГСЧС и полиции.

Добавляется, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждый дом.

Ранее мы писали, что очередная атака России на Киев привела к многочисленным жертвам.