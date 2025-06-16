Озвучен хитрый способ засыпать быстрее

Международная группа экспертов назвала хитрый способ того, как засыпать быстрее. Оказывается, существует интересный нюанс.

Ученые говорят, что практика вытягивать одну ногу из-под одеяла может значительно ускорить процесс засыпания.

Специалисты отмечают, что подобный эффект объясняется механизмом терморегуляции.

Так, по их словам, одним из ключевых сигналов для засыпания является снижение температуры тела, которое способствует выработке мелатонина – гормона, регулирующего сон.

Сообщается, что стопы, особенно подошвы, обладают высокой способностью отдавать тепло благодаря сосредоточенным в них кровеносным сосудам.

Информируется, что контакт открытой ноги с прохладным воздухом ускоряет снижение внутренней температуры, помогая телу быстрее погрузиться в сон.

При этом подобный метод ускорения засыпания не требует дополнительных усилий: достаточно просто слегка приоткрыть одеяло, а инстинктивное желание остудить ноги оказывается научно обоснованным и может стать частью эффективной вечерней рутины.

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