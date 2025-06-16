Названа стоимость разминирования одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине

Украине нужно немало денег для разминирования сельскохозяйственных земель. О ситуации сообщила народный депутат Нина Южанина.

По ее словам, общая сумма на сегодня составляет почти один миллиард гривен.

Уточняется: «По информации министерства экономики с начала этого года состоялось тридцать аукционов на разминирование агроземель общей площадью 5,37 тысячи га».

Добавляется: «Финальная стоимость работ по итогам торгов составила 336,6 миллионов гривен. Это означает, что стоимость разминирования одного гектара сельскохозяйственной земли составляет 62 тысячи гривен».

Кроме этого указывается на то, что в начале 2025-го года площадь потенциально заминированных земель составляла 140 тысяч квадратных километров.

Резюмируется, что в государственном бюджете на этот год на разминирование предусмотрено только два миллиарда гривен.

Ранее были озвучены потери украинского сельского хозяйства с начала войны.