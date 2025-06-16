Ученые выявили новую пользу езды на велосипеде

Международная группа экспертов из Австралии и Канады выявила новую пользу езды на велосипеде. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что такие систематические занятия способны серьезно снизить риск развития деменции.
В ходе опыта ученые оценили данные полумиллиона людей.
Оказалось, что передвижение на велосипеде вместо общественного транспорта или автомобиля сокращает шансы появления нейродегенеративных заболеваний на 19%.
Подчеркивается, что снижение риска болезни Альцгеймера фиксируется на 22%, а ранней деменции (до 65 лет) аж на 40%.
Специалисты объясняют такое эффект с увеличением объема гиппокампа, то есть ключевой области мозга для памяти, которая лучше развита у любителей велопрогулок.
Добавляется, что польза велосипеда проявляется через несколько механизмов. Умеренная физическая нагрузка улучшает кровообращение мозга, необходимость прокладывать маршруты тренирует пространственное мышление, а свежий воздух насыщает организм кислородом.
Сказано: «Активные способы передвижения, особенно велосипед, могут стать простым и доступным способом сохранения когнитивного здоровья».
Информируется, что защитный эффект больше всего выражен у людей без генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера.
Резюмируется также важность развития велоинфраструктуры не только как экологического, но и как профилактического медицинского решения.
Ранее был назван простой способ улучшить свои когнитивные способности.