Ученые выявили новую пользу езды на велосипеде

Международная группа экспертов из Австралии и Канады выявила новую пользу езды на велосипеде. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такие систематические занятия способны серьезно снизить риск развития деменции.

В ходе опыта ученые оценили данные полумиллиона людей.

Оказалось, что передвижение на велосипеде вместо общественного транспорта или автомобиля сокращает шансы появления нейродегенеративных заболеваний на 19%.

Подчеркивается, что снижение риска болезни Альцгеймера фиксируется на 22%, а ранней деменции (до 65 лет) аж на 40%.

Специалисты объясняют такое эффект с увеличением объема гиппокампа, то есть ключевой области мозга для памяти, которая лучше развита у любителей велопрогулок.

Добавляется, что польза велосипеда проявляется через несколько механизмов. Умеренная физическая нагрузка улучшает кровообращение мозга, необходимость прокладывать маршруты тренирует пространственное мышление, а свежий воздух насыщает организм кислородом.

Сказано: «Активные способы передвижения, особенно велосипед, могут стать простым и доступным способом сохранения когнитивного здоровья».

Информируется, что защитный эффект больше всего выражен у людей без генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера.

Резюмируется также важность развития велоинфраструктуры не только как экологического, но и как профилактического медицинского решения.

Ранее был назван простой способ улучшить свои когнитивные способности.