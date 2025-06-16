Эндокринолог рассказала о вреде длительного голодания

Российский эндокринолог Мария Калошина поведала об опасности длительного голодания. Рассказала о том, чем оно вредно.

Было сказано: «Долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии».

Также говорится, что увлечение популярным интервальным голоданием повышает риск развития гастрита, замедляет метаболизм и приводит к расстройству пищевого поведения.

Ранее финны поведали о важной пользе похудения.