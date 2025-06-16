Макрон хочет усилить военное присутствие в Арктике

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление по поводу Арктики. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию.

Сообщается: «Франция готова усилить сотрудничество с союзниками в Арктике, в особенности, в рамках Арктического совета, а также в рамках NB8 – формат сотрудничества стран Балтии и Северной Европы».

Добавляется: «Очевидно, что НАТО – это тот формат, в котором это сотрудничество и оперативная совместимость лучше всего организованы».

Резюмируется: «Я указал вашим властям на готовность Франции делать больше в плане совместных учений, для того, чтобы укрепить безопасность».

Ранее ученые рассказали, как проседает вечная мерзлота в арктических регионах.