Дерматолог рассказал, что делать при ожоге крапивой

Российский дерматолог Павел Ворожейкин рассказал, что делать при ожоге крапивой. Медик назвал важные нюансы.

Он отметил: «Следует прекратить поступление химического вещества. То есть — перестать контактировать с растением. Если имеются застрявшие жалящие волоски крапивы, вынуть их пинцетом или при помощи скотча, например. Но как правило вынимать ничего не приходится».

Говорится, что после этого нужно промыть обожженное место проточной водой или слабым содовым раствором.

Добавляется: «Если реакция на ожог сильная, лучше использовать гель с антигистаминным компонентом».

Подчеркивается, что от использования масел, мазей и жирных следует отказаться, так как они могут усугубить ситуацию и привести к присоединению вторичной инфекции.

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