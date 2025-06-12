Всемирный банк начал считать бедность по-новому

Вот уже 35 лет Группа Всемирного банка измеряет уровень глобальной бедности, чтобы отслеживать прогресс на пути к искоренению того, что считается самой тяжёлой формой лишения базовых человеческих потребностей — «крайней бедности».

Эта цель лежит в самом центре миссии их организации, говорится в их блоге. Введение международной черты бедности в 1990 году дало им глобальный ориентир, отражающий ежедневную стоимость удовлетворения базовых потребностей человека в стране с низким уровнем дохода — на тот момент это был 1 доллар в день. С тех пор черта бедности несколько раз пересматривалась с учётом изменения цен и стоимости базовых жизненных потребностей.

Но теперь международные уровни бедности другие: для стран с низким доходом — было 2,15 доллара в день, а стало — 3 доллара; для стран с уровнем дохода ниже среднего — было 3,65 доллара, а стало — 4,20 доллара в день; для стран с доходом выше среднего — было 6,85 долларов в день, а стало — 8,30 долларов в день (около 344 гривень в день; ~10 320-10 664 гривень в месяц).

Украина же относится к странам с доходами выше среднего, исходя из рейтинга, опубликованного в 2024 году. Опендатабот в апреле 2025 года сообщал, что в Украине насчитывается 10 331 375 пенсионеров. 32,3% пожилых украинских граждан получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривень; 28,9% — от 5 до 10 тысяч гривень; 20,4% — от 4 до пяти тысяч гривень; 14,5% — получают более 10 тысяч гривень и 3,9 процента пенсионеров получают от двух до трех тысяч гривень.

Лишь 14,5% украинских пенсионеров (1 499 274 граждан) не находятся «за чертой бедности», согласно рейтингу Всемирного банка, чего не скажешь об остальных 8,8 миллионах пожилых граждан.

Напомним, Всемирный банк резко ухудшил прогноз глобального экономического роста.