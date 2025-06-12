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Новости > Миллион потерь среди россиян: британская разведка разоблачила тактику Кремля

Миллион потерь среди россиян: британская разведка разоблачила тактику Кремля

Александр Панько
12.06.25 13:48
181
Миллион потерь среди россиян: британская разведка разоблачила тактику Кремля

Российская армия потеряла 1 млн человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Российское руководство готово мириться с высокими потерями ради тактических успехов на фронте. Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).

Как отмечается сводке, из 1 млн человек около 250 тысяч российских солдат убиты или числятся пропавшими без вести (предположительно мертвы), что делает эти потери крупнейшими для России со времен Второй мировой войны.

Только в 2025 году Россия уже потерял 200 тысяч человек. По данным Генерального штаба Украины, среднесуточные потери российских войск превышают 1250 человек.

По данным британской разведки, безвозвратные боевые потери (убитые, пропавшие без вести и тяжело раненые) на данный момент составляют от 400 до 500 тысяч человек.

«Раненые солдаты, особенно те, кто получил тяжелые травмы, продолжают перегружать систему военной медицины России на всех уровнях оказания медицинской помощи. Это вызывает серьезные логистические проблемы и приводит к нехватке военных медиков», — говорится в сводке.

По данным британской разведки, российские силы с высокой вероятностью продолжают пытаться растянуть оборону украинских войск, используя численное превосходство для прорыва оборонительных позиций и достижения тактических успехов.

«Высшее руководство России почти наверняка готово мириться с постоянно высокими уровнями потерь, если это не оказывает негативного влияния на общественную или элитную поддержку войны, и если эти потери могут быть восполнены», — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 000 340 солдат.

Тэги: потери россиян в войне, британская разведка

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