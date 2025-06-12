Китайцы бьют тревогу из-за жуткой особенности птичьего гриппа

Ученые из Китая бьют тревогу из-за птичьего гриппа. Стало известно, что случилось.

По их словам, вирус птичьего гриппа H9N2, ранее считавшийся в основном угрозой для домашней птицы, демонстрирует растущую способность заражать человека.

Добавляется, что в 2014-2023-е годы зараза активно мутировала, образовав как минимум десять генетических вариантов.

Напоминается, что вирус H9N2 был впервые зафиксирован в Китае в 1994-м году и с тех пор остается доминирующим среди домашних птиц, несмотря на широкое использование вакцин.

Впрочем, как говорится, в последние годы участились случаи заражения людей, что вызывает тревогу у медиков.

Желая установить причины таких изменений, ученые из Китайской академии наук проанализировали образцы вируса, собранные на рынках живой птицы.

Информируется, что у подавляющего большинства штаммов была выявлена мутация HA-L226, усиливающая связывание вируса с человеческими клетками.

Также во многих образцах вирус демонстрировал улучшенную способность обходить иммунную защиту и быстрее размножаться в организме млекопитающих. Данные мутации были подтверждены в экспериментах на хорьках и морских свинках – животных, используемых для моделирования передачи зоонозных вирусов.

Говорится, что H9N2 продолжает адаптироваться к человеческому организму, что требует срочного усиления эпидемиологического контроля и разработки новых, более универсальных вакцин.

Подчеркивается необходимость перехода к препаратам, способным вызывать не только антительный, но и клеточный иммунный ответ, а также защищать слизистые дыхательных путей.

Ранее мы писали, что люди могут заражаться птичьим гриппом от кошек.