Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 000 340 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 12 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 000 340 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 933 танка, 22 786 боевых бронированных машин, 29 063 артиллерийские системы, 1 413 РСЗО, 1 184 средства ПВО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 40 435 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 337 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 51 715 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 914 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что в прошлом году в мире зафиксировали рекордное число войн.