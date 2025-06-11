В прошлом году в мире зафиксировали рекордное число войн

Увы, в 2024-м году в мире зафиксировали рекордное за последние семьдесят лет число войн – 61 в 36 странах. Такие данные приводит Институт исследований мира в Осло (Норвегия).

Эксперты говорят, что больше всего военных конфликтов было в Африке – 28.

Далее следуют Азия (17), Ближний Восток (10), Европа (три) и Америка (два).

Также указывается, что число смертей, связанных с боевыми действиями, составляет около 129 тысяч.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 999 200 солдат.